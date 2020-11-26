Rusya’da corona virüsü rekoru: Hem vaka hem ölümde dehşete düşüren artış

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Rusya’da günlük vaka ve ölüm verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada yetkililer, ülkede son 24 saat içerisinde 25.487 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Bu sıçrama ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 2.187.990’a çıktı. Dünya üzerinde corona virüsü salgınının en yüksek olduğu beşinci ülke konumundaki Rusya’da son 24 saat içerisinde 524 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylelikle ülkede Covid-19 yüzünden ölen insan sayısı 38.062’ye çıktı.

Rusya’da en son Cumartesi günü hem vaka hem de günlük ölüm sayısında rekor veriler açıklanmıştı. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu artıştan dolayı harekete geçmeleri gerektiğini söylese de ülke genelinde herhangi bir kısıtlama ya da yasak başlamadı. Maske takma konusunda ve iş yerlerinde sınırlı sayıda insan çalışması gibi önlemler alan Rusya, bahar aylarında uygulanan sokağa çıkma yasağı gibi önlemleri henüz almadı.

Bugün açıklanan verilerde vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova’da tespit edildiği belirtildi.