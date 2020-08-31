Rusya’da Covid-19 aşısı bir ay sonra kullanıma başlıyor!

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve dünyada ilk tescil edilen Covid-19 aşısı olan Sputnik V hakkında bilgi veren Muraşko, risk gruplarının toplu aşılamalarına ekim-aralık döneminde başlanacağını duyurdu.

Sputnik V’yle ilgili tescil sonrası araştırmaların bu hafta başlayacağını kaydeden Muraşko şu ifadeleri kullandı:

*40 bin kişilik bir gönüllü grubu oluşturuluyor. Bunlar, büyük bir popülasyondaki tüm nüansları ve ayrıntıları izlememizi sağlayacak plasebo kontrollü araştırmalar. Aşının etkili, güvenli olduğunu görüyoruz.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Daha önce Sputnik V’nin büyük partiler halindeki ilk teslimatlarının eylül ayında başlayacağını söyleyen Muraşko, aşı üretim kapasitesinin ekim-aralık döneminde en üst seviyeye çıkacağını vurgulamıştı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti.

Sputnik’teki habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos’ta corona virüsüne karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, corona virüsü aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.