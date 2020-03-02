Rusya’da devlet kurumuna rüşvet baskını! Kanıtları yiyerek yok etmeye çalıştı

Rusya'nın İrkutsk kentinde Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi'nin Irkutsk bölgesi ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi.

DHA’nın aktardığı habere göre arama yapıldığı sırada başkan yardımcısı Vladimir Zhuravlev'in, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştığı polis kamerasına yansıdı.

Yerel medya, Zhuravlev'in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin TLı) aldığını duyurdu. Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.