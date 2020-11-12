Rusya’da en acı Covid-19 rekoru kırıldı

Dünya çapında 52 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili korkutucu bir açıklama Rusya’dan geldi… Rusya, ülkede son 24 saat içerisinde 439 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu sayı salgınla mücadele etmekte zorlanan Rusya için en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan bu artış ile birlikte Rusya’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 32.032’ye çıktı.

Öte yandan yapılan açıklamada ülke genelinde 21.608 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtilirken bunlardan 5.997’sinin başkent Moskova’dan çıktığı belirtildi. Dünya üzerinde en çok vaka tespit edilen beşinci ülke olan Rusya’da toplam vaka sayısı 1.858.568’ye çıktı.