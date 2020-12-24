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Rusya’da meclis toplantısında dekolte tartışması

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov'un, çevrimiçi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin dikkatini dağıttığını ima etmesi tartışma yarattı.

Güncellenme: 15:30, 24/12/2020
Haberler Dünya
Rusya’da meclis toplantısında dekolte tartışması

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde çevrimiçi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih’in raporunu dinledikten sonra, “Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil” dedi.

İrina Vısokih.

Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve kıyafetlerini kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını söyledi. Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı. (DHA)

Meclis Rusya
Yayınlanma Tarihi:15:15,