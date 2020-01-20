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Böyle olay görülmedi! Oteli kaynar su bastı! Çok sayıda ölü var

Rusya'da bir otelin yanından geçen sıcak su borusunun patlaması sonucu kaynar su altında kalan binada 5 kişi hayatını kaybetti.

10:55 -
Haberler Dünya
Böyle olay görülmedi! Oteli kaynar su bastı! Çok sayıda ölü var

Rusya’nın Perm şehrinde otelin hemen yanından geçen şehrin ısıtma boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte otel kaynar suyla dolmaya başladı.

Etrafa taşan sudan çok sayıda kişi etkilenirken otel de sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler yönlendirilirken, hattan gelen su kesildi.

Otele girildiğinde kaynar suyun altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişinin ise vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 5’e çıktı.

3 kişinin tedavilerine devam edildiği açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

patlama Rusya sudan
Son güncelleme: 11:07 20.01.2020
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