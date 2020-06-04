Rusya’da Putin’i alarma geçiren sızıntı! OHAL ilan etti

Rusya’nın Norilsk şehrinde bir çevre felaketi yaşandı. Bölgede bulunan bir termik santralde meydana gelen kaza sonucu dizel yakıt depolama tankı hasar aldı.

Independent’ın haberine göre tanktan sızan yaklaşık 21 bin ton yakıt santralin yakınlarındaki iki nehre aktı. Nehirleri kırmızıya boyayan olay Kremlin’i de harekete geçirdi. Bakanlarıyla toplantı yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge için OHAL ilan etme kararı aldı.

Kurmaylarına ve bölgedeki yetkililere talimat veren Putin, çevreye verilen zararın giderilmesini istedi. Ancak bu durum Putin’in istediği kadar çabuk gerçekleşmeyebilir.

Yaşanan sızıntıda 100 bin metrekarelik bir alanın etkilendiğini öne süren Greenpeace’in Rusya Direktörü Ivan Blokov, “Durum çok kötü” dedi.

Blokov, “Burayı temizlemek için çok fazla emek ve milyarlarca ruble harcamak gerekecek. Nehirler kirlendi ve bu durumdan etkilenen noktalarda onlarca belki de yüzlerce yıl hiçbir şey büyümesini bekleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.