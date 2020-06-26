Rusya’da Putin’in kaderini belirleyecek referandum başladı: Hedef 2036!

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de Rusya. 600 binden fazla vakayla bu alanda üçüncü sırada yer alan ülkede Devlet Başkanı Vladimir Putin’i virüs de durduramıyor.

Önceki gün salgın hızla devam etmesine rağmen II. Dünya Savaşı’nda Rusların Nazileri mağlup etmesi nedeniyle kutlanan ‘Zafer Günü’ törenlerini düzenleyen Putin, dün ise kendisi için kritik önem taşıyan anayasa değişikliği referandumunda oy verme sürecini başlattı.

Söz konusu referandum, ülkede 20 yıldır Başbakan ve Devlet Başkanı olarak yönetimi elinde tutan Putin’in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açabilir.

Putin’in mevcut görev süresi 2024 yılında doluyor. Ancak referandum Putin’in istediği gibi sonuçlanır ve değişiklikler kabul edilirse, Rus lider 6’şar yıllık iki ayrı dönemde daha adaylığını koyabilecek.

Bu da 67 yaşındaki Putin’in sağlığı el verdiği takdirde referandumdan sonra 16 yıl daha iktidarda kalması demek.

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Daha önce nisan ayında yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen referandumda oy verme süreci 1 Temmuz’da sona erecek.

Oy kullanılan noktalarda önlemler alınırken, kişi sayılarına sınırlamalar getirildi. Açık havada kurulan sandıkların yanı sıra mobil sandıkların olması da dikkat çekiyor. Bazı bölgelerde ise oy verme işlemleri elektronik olarak uygulanacak.