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Rusya’da 8 binden fazla insanda corona virüsü tespit edildi

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin arasında gösterilen Rusya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 8.599 insanda corona virüsü vakasının tespit edildiği açıklandı. Önceki gün bu sayısı 9.434'tü.

Sozcu.com.tr
10:41 -
Haberler Dünya
Rusya’da 8 binden fazla insanda corona virüsü tespit edildi

Corona virüsü salgının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen Rusya’da son 24 saatteki güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 8.599 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Güncel verilere göre ülke genelindeki toplam corona virüsü vaka sayısı 344.481’e çıktı. Önceki gün 9.434 yeni vakanın tespit edildiği Rusya’da geçen haftalarda ortalama 10 bin vaka görüldükten sonra vaka sayısı 8 bin seviyesine inmişti.

Öte yandan Rusya’da corona virüsüyle mücadele etmek için kurulan ajans, son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı 153 ölüm gerçekleştiğini açıkladı. Ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 3.541’e çıkarken, günlük ölüm sayısı bugüne kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Corona Rusya
Son güncelleme: 11:00 24.05.2020
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