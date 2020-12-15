Rusya’da Sputnik V aşısı ülkenin tamamına ulaştı

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşıların ülkenin tamamında uygulanmaya başlandığını söyleyerek, aşı olmak isteyen tüm Rus vatandaşlarının ücretsiz şekilde yaptırabileceğini vurguladı.

Rusya'da 1 haftalık yeni yıl tatilinde de kliniklerde aşı uygulamasına devam edileceğini duyuran Murashko, isteyenlerin tatilde de aşı yaptırabileceğini belirtti.

89 KLİNİKTE UYGULANIYOR



Murashko, Rusya'nın tüm bölgelerinde kurulan 89 aşı uygulama kliniğinde toplamda bin 229 sağlık görevlisinin çalıştığını ve şu ana kadar aşı olan 28 bin 500 kişinin de kayıt altına alındığını bildirdi.

Ülkede corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısında azalma gözlendiğini söyleyen Murashko, 900 bin kişinin ayakta tedavi süreçlerine devam edildiğini ve Rusya'nın küresel ilaç şirketi Biocad'in de Sputnik V aşısını üretmek için lisans aldığını duyurdu.