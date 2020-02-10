Rusya’da trafo bomba gibi patladı! 24 bin kişi etkilendi

Moskova'ya bağlı Podolsk kentinde geniş bir alanın elektrik dağıtım işlevini gören büyük bir trafoda patlama meydana geldi.

Trafonun patlamasıyla alevler apartman boyuna kadar ulaştı.

Patlama nedeniyle trafo çevresindeki binaların camları kırıldı.

Bölgedeki 125 evin elektrik, su ve doğal gazları kesilirken, patlamadan toplam 24 bin kişi etkilendi.

Patlama sonucu can kaybı yaşanmazken, maddi zararın oldukça yüksek olduğu açıklandı.

Kentte paniğe neden olan patlamayı bölgeden geçen bir sürücü tesadüfen araç kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne sererken, sorunun hala devam ettiği açıklandı.

Bazı bölgelere elektrik verilirken, bazı noktalarda ise hala elektrik sorunu yaşandığı ifade edildi.

Yetkililer, patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaya devam edildiğini açıkladı. İHA