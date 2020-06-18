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Rusya’da umut veren corona gelişmesi

Mayıs ayında büyük sıçrama yaşayan ve corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Son 24 saatte 7.790 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Dün ülkede 7.843 vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

Sozcu.com.tr
12:06 -
Haberler Dünya
Rusya’da umut veren corona gelişmesi

Rusya´da son 24 saatte 7 bin 790 kişide daha corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 561 bin 91’e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 790 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 561 bin 91’e yükseldi.

DÜNDEN DAHA DÜŞÜK
Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 182 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 7 bin 660’a ulaştığını açıkladı.

Ülkede dün yapılan açıklamada önceki gün toplamda 7.843 yeni vaka tespit edildiği duyurulmuştu. Bu oran 30 Nisan’dan beri en düşük sayı olarak kayıtlara geçmişti.

Corona Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 12:08 18.06.2020
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