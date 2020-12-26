Rusya’da vaka 3 milyonu geçti… 60 yaş üstüne de aşı onaylandı

Corona virüsü salgınında ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ülkede geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İlk açıklamayı Sağlık Bakanlığı yaptı. Aşıyı farklı yaş gruplarında test ederek ayrı ayrı onay veren Bakanlık, 60 yaş ve üzeri kişiler için de kararını açıkladı. Buna göre aşının 60 yaş ve üzerindeki kişilerde de güvenli olduğu belirtildi. Bu kişilerin de ülkedeki aşılama programına dahil edileceği vurgulandı.

‘HİÇBİR YAN ETKİ YOK‘

İkinci açıklama aşıyı geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nden geldi. Enstitü Başkanı Alexander Gintsburg, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının aksine kendi aşılarında herhangi bir yan etki görülmediğini savundu.

Gintsburg, “Sputnik V aşısının geliştirilmesi sırasında birinci, ikinci ve üçüncü klinik deneylerde ve sivil dolaşımda hiçbir alerjik reaksiyon görülmedi. Şu ana kadar 700 bin kişiye aşı uygulaması gerçekleştirildi. Aşı uygulanan kişiler reaksiyonlara karşı gözlem altında tutuluyor” dedi.

29 BİN 258 YENİ VAKA

Öte yandan Rusya’da corona virüsü salgınına ilişkin son veriler de kamuoyuna açıklandı. Buna göre son 24 saatte 29 bin 258 yeni vaka kayıtlara geçti. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyonu geçerek, 3 milyon 21 bin 964’e yükseldi. Dünden bu yana 567 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 54 bin 226’ya ulaştı.