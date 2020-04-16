Rusya’daki geleneksel tören ertelendi!

Televizyondan ulusa seslenen Putin, “Salgınla bağlantılı riskler hala çok fazla. Salgının zirve noktasına ulaşılmadı” dedi.

Putin ertelenen geçit töreninin Haziran, Eylül ya da Kasım ayında yapılabileceğini söyledi.

Rusya’da bu hafta savaş gazileri Putin’e mektup göndererek geçit töreninin ertelenmesini istemişlerdi.

Ülkede her yıl 9 Mayıs’ta, İkinci Dünya Savaşı’nda elde edilen zafer kutlanıyor.

Corona virüsü salgını öncesi, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 75. yılı vesilesiyle düzenlenecek kutlamalara çok sayıda lider davet edilmişti.

Geçit töreninde 15 bin askerin Rusya’nın sahip olduğu son model füzeleri de taşıyarak başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da yürümeleri planlanmıştı.