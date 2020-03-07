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Rusya’daki vaka sayısı 14’e çıktı!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan Corona virüsü dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Rusya’da Corona virüsü vaka sayısının 14'e yükseldiği öğrenildi.

20:08 -
Haberler Dünya
Rusya’daki vaka sayısı 14’e çıktı!

Moskova’daki Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu Önleme ve Mücadele Merkezi, Rusya’da 4 kişide daha korona virüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyururken, ülke genelindeki vaka sayısı 14'e yükseldi. Açıklamada, Rusya’nın Lipetsk şehrinde 3, St. Petersburg şehrinde ise 1 kişiye teşhis konulduğu belirtilirken, 4 kişinin de son seyahatlerini İtalya’ya gerçekleştirdiği ifade edildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, ülke genelinde 811 kişinin korona virüs nedeniyle gözlem altında tutulduğu ifade edilmişti. İHA

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