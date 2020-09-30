Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a çağrı!

Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden pazar günü başlayan gerilim bugün de sürüyor… Taraflar dün gece müzakere masasına oturmayacaklarını açıklamıştı.

Azeri Başkan İlham Aliyev görüşme ihtimalini kesinlikle reddettiğini açıklarken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da çatışmalar devam ederken görüşmelerin yapılamayacağını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu dile getirdi ve taraflara görüşmelere başlamaları çağrısında bulunmuştu.

İki ülkeye benzer bir çağrı da Rusya’dan iki geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’da toplantıya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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