Rusya’dan Çin’e gönderilen donmuş kalamarda Covid-19 çıktı

Rusya’dan Çin’e gönderilmiş donmuş kalamarlarda corona virüsü tespit edilmesinin ardından Çinli sağlık yetkilileri 24-31 Ağustos tarihleri arasında Çin’in Jilin eyaletine ithal edilen kalamar paketlerini satın alanların ya da tüketenlerin corona virüsü testi yaptırması çağrısında bulundu.

Ağustos ayında, iki Çin kentinde yetkililer ithal donmuş gıda kargolarında virüs izine rastlandığını açıklarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsünün gıda veya ambalaj yoluyla yayıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmişti. Rusya ithal edilen kalamarın iki büyük kente dağıtıldığını ifade etti. (DHA)