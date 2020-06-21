Rusya’dan corona virüsü açıklaması: 7 binden fazla insanda tespit edildi

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 584.680’e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 109 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8.111´e ulaştığını açıkladı.

Özellikle Mayıs ayında günlük vaka sayısının nadiren 10 bin seviyesinin altına indiği Rusya’da önceki gün 7.889 insanda corona virüsü tespit edilmişti. Bugün açıklanan verilerle birlikte ülkedeki corona virüsü vaka sayısının azalma trendine devam ettiği görüldü.