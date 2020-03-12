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Rusya’dan İdlib açıklaması: Önlemeyi başardık!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatların İdlib'de sürdürülebilir istikrar kazandırmayı sağlayacağını umduklarını söyledi.

17:32 -
Haberler Dünya
Rusya’dan İdlib açıklaması: Önlemeyi başardık!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısına Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde imzalanan protokole ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Son günlerde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tansiyonun tehlikeli şekilde tırmanmasını önlemeyi başardık.

* Bu, 5 Mart’ta Rusya ile Türkiye liderlerinin görüşmesi sırasında varılan mutabakat sayesinde mümkün oldu.

“İDLİB’DE İSTİKRARI MÜMKÜN KILACAĞINI UMUYORUZ”

17 Eylül 2017 tarihinde Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan ve ‘Soçi mutabakatı' olarak anılan protokole ek protokol şeklinde Moskova'da ateşkes kararının alındığını hatırlatan Zaharova, “Bu, İdlib’deki duruma belirgin şekilde istikrar kazandırdı. Bunun İdlib’de sürdürülebilir istikrar sağlanmasını ve insani durumun iyileştirilmesini mümkün kılacağını umuyoruz” dedi.

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