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Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye’deki durum konusunda sürekli olarak temas halinde olduklarını, gereklilik halinde Putin ve Erdoğan'ın devreye girdiklerini belirtti. Peskov açıklamasında ayrıca, İdlib'deki gerilimle ilgili "Gerginlik devam ediyor" ifadesini kullandı.

20:49 -
Haberler Dünya
Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz

Sputnik’te yer alan habere göre, Suriye'de tırmanan gerginlik nedeniyle son haftanın ‘oldukça huzursuz geçtiğine’ dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:

* Doğal olarak teröristlerin saldırı eylemleri yanıtsız kalamazdı. Kendi ülkelerinde, kendi topraklarında bulunan Suriyeli askerler, elbette ki (saldırılara) yanıt verdi ve bu durum aşırı bir gerginliğe neden oldu.

* Tanrıya şükür ki askeri yetkililerimiz, hem Rus hem de Türk yetkililer sürekli temas halindeler, ayrıca gördüğümüz gibi gereklilik halinde liderlerimiz de bu konuda devreye giriyor.

“GERGİNLİK DEVAM EDİYOR”

Peskov, İdlib'deki gerginlik nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda olumsuz tahminlerde bulunmama çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda çok ilgili olduğuna dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:

“Gerginlik devam ediyor. Biliyorsunuz ki başkanımız bu hafta Suriye'deki durum, özellikle de İdlib etrafındaki kriz durumu için çok fazla zaman ayırdı.”

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Putin Rusya saldırı Suriye Türkiye Vladimir Putin
Son güncelleme: 20:51 23.02.2020
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