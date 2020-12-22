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Rusya’dan ‘Sputnik V’ iddiası: Yeni coronaya karşı etkili

Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19’un yeni türüne karşı etkili olacağını öne sürdü.

Güncellenme: 00:04, 22/12/2020
Haberler Dünya
Rusya’dan ‘Sputnik V’ iddiası: Yeni coronaya karşı etkili

Corona virüsü aşılarının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken, Rusya Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağı iddia edildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Sputnik V, İngiltere’de ortaya çıkan dahil tüm korona virüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor.

*Sputnik V’nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu korona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük.

*Bu nedenle ön analiz, Sputnik V’in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor. İHA

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