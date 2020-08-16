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Rusya’nın corona virüsü aşısıyla ilgili yeni gelişme!

Rusya, yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısının dağıtımı devlet tarafından yapılan ilaçlar listesine dahil edildiğini açıkladı.

19:08 -
Haberler Dünya
Rusya’nın corona virüsü aşısıyla ilgili yeni gelişme!

Rusya’dan ‘Sputnik V’ adlı corona virüsü aşısıyla ilgili yapılan açıklamada, “Covid-19 aşısının, devlet tarafından dağıtılan ilaçlar listesine dahil edilmesi, aşının bölgelere arzını kontrol etmeye ve kıtlığı önlemeye yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre listeye yeni aşının yanı sıra deksametazon, kanakinumab, olokizumab, baritsitinib, tofatsitinib ve levilimab olmak üzere 6 ilaç daha dahil edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin’in müjdesini verdiği aşının üretimine başlandığını duyurmuştu.

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Bulgaristan Corona doktor Putin Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye
Son güncelleme: 19:11 16.08.2020
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