Rusya’nın corona virüsü aşısıyla ilgili yeni gelişme!

Rusya’dan ‘Sputnik V’ adlı corona virüsü aşısıyla ilgili yapılan açıklamada, “Covid-19 aşısının, devlet tarafından dağıtılan ilaçlar listesine dahil edilmesi, aşının bölgelere arzını kontrol etmeye ve kıtlığı önlemeye yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre listeye yeni aşının yanı sıra deksametazon, kanakinumab, olokizumab, baritsitinib, tofatsitinib ve levilimab olmak üzere 6 ilaç daha dahil edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin’in müjdesini verdiği aşının üretimine başlandığını duyurmuştu.