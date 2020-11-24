Rusya’nın Covid-19 aşısında umut ışığı: Yüzde 90’ın üzerinde etkili

Geçen aylarda onay verilen ve dünyanın ilk tescil alan Covid-19 aşısı olan Rus yapımı Sputnik V ile ilgili bugün çok önemli açıklamalar yapıldı… Bugün bir toplantı düzenleyen Rus Varlık Fonu ve Gamaleya Ulusal Merkezi Sputnik V ile ilgili en güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Reuters haber ajansına konuşan Rus VarlıK Fonu’nun Genel Müdürü Kirill Dmitriev, “Moskova’nın amacı hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde 1 milyardan fazla doz aşı üretmek. Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V rakiplerinden daha hesaplı olacak” dedi. Yapılan açıklamada iki dozluk aşının uluslararası pazarda 20 dolardan daha ucuza satılacağı kaydedildi. Sputnik V isimli aşının Rus vatandaşlarına ise ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Rus Varlık Fonu ve Gamaleya Ulusal Merkezi, en güncel klinik araştırma verilerini kamuoyu ile paylaştı. 18.794 gönüllünün dahil olduğu aşının ilk 28 gündeki etkisinin yüzde 91.4 olduğunu açıklayan yetkililer 42’nci günde etkililik oranının yüzde 95’in üzerine çıktığını duyurdu.

PUTIN’İN KIZI DA AŞI OLMUŞTU

Ağustos ayında tescillenen ve dünyada bir ilk olan aşı hakkında o dönemde Putin, “En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu” ifadesini kullanmıştı.

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” demişti.

O dönemde Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etmişti. Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde” ifadesini kullanmıştı.

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