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Rusya’nın Komünistleri: Türkiye’ye gitmeyin

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösteren Rusya'nın Komünistleri Partisi, Rus vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeme çağrısında bulundu.

20:06 -
Haberler Dünya
Rusya’nın Komünistleri: Türkiye’ye gitmeyin

Ayasofya'nın müze statüsünün iptali ve cami olarak ibadete açılmasına bir tepki de Rusya'nın Komünistleri Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Sidorov’dan geldi.

“Bir komünist ve bin yılı aşkın tarihi olan bir ülkenin vatandaşı olarak, partimdeki pek çok komünistin fikrini dile getiriyorum” diyen Sidorov, Sputnik’teki habere göre şöyle devam etti:

“Türkiye hükümeti Ayasofya'ya müze statüsünü iade etmediği sürece Rusya vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaya çağırıyorum.”

“Türkiye, Rusya ile diğer ülkelerin dini ve insani kurumlarının defalarca yaptığı açıklamaları dikkate almıyor. Rusya hükümetiyle toplumunun bu davranışa güçlü bir yanıt vermesi gerekmektedir.”

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