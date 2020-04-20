Rusya’nın Vladikavkaz şehrinde yüzlerce insan karantinayı protesto etti

Radio Svoboda'nın haberina göre, salgınla ilgili yeterli düzeyde bilgilendirilmediklerini, bunun sonucunda birçok insanın iş ve geçim kaynağını kaybettiğini belirten insanlar, “karantina”ya karşı slogan attılar.

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuyeti'nin Başkanı Vyaçeslav Bitarov'u istifaya çağıran topluluk, Vitali Kaloyev'in hükümetin başına geçmesini istedi.

Eylem nedeniyle polis birkaç kişiyi gözaltına alsa da, topluluk ana meydana ulaşmayı başardı.

Başkan Bitarov, meydana toplanan kalabalığa, salgının kontrol altına alınması amacıyla herkesin evlere dağılması gerektiğini belirtti.

Bitarov, ayrıca gözaltına alınanların serbest bırakılacağını söyledi. Bunun üzerine topluluk Başkan Bitarov'un sözlerine ikna olmayarak istifasını istedi. Bir türlü sakinleşmeyen kalabalığa İçişleri Bakanı ve bazı hükümet temsilcileri de seslendi. Daha sonra taş atmaya başlayan göstericiler meydandan püskürtüldü.