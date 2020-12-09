Sağlık Bakanı canlı yayında ağladı, İngiltere karıştı: Timsah gözyaşları

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyası dün başladı. Kuzey İrlanda’da yaşayan 90 yaşındaki Margaret Keenan, Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran ilk kişi olurken, 81 yaşındaki William Shakespeare de aşının uygulandığı ikinci kişi oldu.

O anları canlı yayında takip eden İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock gözyaşlarına boğuldu. Ancak İngiliz kamuoyu bakanın bu tavrını samimi bulmadı.

‘AŞIYLA HİÇ İLGİMİZ YOK’



Pek çok kişi Hancock’u ağlama numarası yapmakla ve timsah gözyaşları dökmekle suçladı.

Guardian’dan bir gazeteci ise yayında “İngiliz olmakla gurur diyorum” diyen Hancock’a, “Gözyaşlarını sil Hancock, İngiltere’nin aşıyla neredeyse hiçbir alakası yok” diyerek tepki gösterdi.

Pfizer/BioNTech aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere’de 800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede uygulanıyor.