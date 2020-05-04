Sahiller, restoranlar ve oteller açılıyor

Almanya, eyalet eyalet hızlı bir şekilde coronadan çıkıyor. Eski doğu eyaletlerinde önlemler çoktan yumuşatıldı.

Türkler'in yoğun olduğu Hannover başkentli Aşağı Saksonya Eyaleti, yarından itibaren sahilleri halka açıyor. Bu açılımın, ufak farklarla tüm Almanya'yı kapsayacağı belirtiliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAHİL SERBEST

Açılımla Kuzey Denizi'nde denize girmek, kamp yapmak, deniz sporları yapmak 31 Mayıs dini tatilinden önce mümkün olacak.

Başbakan Merkel’in de çarşamba günü yapacağı açıklamayla uyumlu olacağı belirtilen, Aşağı Saksonya Eyaleti açılış takvimi şöyle olacak:

Kuzey Denizi'ndeki adalar ve Norderney Adası, çarşamba gününden itibaren turistlere açılıyor. Havalar soğuk ama isteyen denize “merhaba” diyebilecek.

Kamp yapmak serbest olacak, hayvanat bahçeleri de açılacak.

RESTORANA EVET, BARLAR BEKLİYOR

Önümüzdeki hafta pazartesi restoranlar, bira bahçeleri, kafe gibi yerler, normal kapasitesinin yarısı kadar müşteri almak koşuluyla açılacak. Bar, meyhane ve diskotekler bir süre daha kapalı kalacak.

Çocuk yuvalarının yüzde 40'ı açılabilecek. 12. sınıf öğrencileri okula başlayacak. 18 Mayıs'tan itibaren gelecek yıl okula başlayacaklar için takvim açıklanacak. Ayrıca 9 ve 10'uncu sınıflar da okula gidecek.

25 Mayıs'tan itibaren oteller, moteller, pansiyonlar açılacak. Yalnız yüzde 50 kapasite ile çalışacaklar.

Mesafe yasağı ve iki kişiden fazla bir araya gelmeme kuralı, mayıs sonuna kadar devam edecek.

MERKEL'İN DE ONAYI VAR

Okulların komple açılması ise haziran ortasında mümkün olacak. Çocuk yuvaları 1 Ağustos'tan itibaren tam olarak faaliyete geçecek.

Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, Başbakan Merkel ile konuşup onayını aldıktan sonra bu kararları duyurdu. Benzer kararların Almanya çapında, küçük farklarla da olsa alınması bekleniyor.

Almanya'nın Kuzey Denizi sahilleri ve Norderney Adası, çarşamba gününden itibaren halka açılıyor. Kamp, deniz ve gezi serbest.

İLGİLİ HABER Corona virüsüne karşı kullanılan Remdesivir'e Avrupa onayı