Sahte doğum günü dehşeti! 23 çocuğu rehin aldı, mahalleli linç etti!

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Farukabad bölgesinde meydana gelen olayda, Subbaş Batham adlı adamın, köyde işlenen bir cinayette haksız yere suçlandığı ve kendisini ihbar eden köylülerden intikam almak için bu eyleme giriştiği öne sürüldü.

Deepak Kumar Srivastava adlı yerel gazeteci, BBC’ye çocukları rehin alınan ailelerin tüm geceyi korku içinde geçirdiklerini anlattı.

Srivastava, “Polis saatlerce süreyle, adamı ikna etmeye çalıştı. Başaramayınca özel birlikleri çağırdılar” dedi. Karısı ve kendi çocuğunu da rehin alan Batham’ın evinin kuşatılmasından sonra çevreye ateş açmaya başladığı, bunun üzerine polisin operasyon yapma kararı aldığı belirtiliyor.

Uttar Pradeş eyaleti Polis Müdürü Om Prakaş Singh, “Eve girmeye çalıştık. Çatışma sırasında Batham öldürüldü” dedi. Singh çatışma sırasında Batham’ın eşiyle birlikte iki polis memurunun da yaralandığını söyledi. Daha sonra polisle birlikte eve giren köylülerin Batham’ın eşini linç ettikleri bildirildi.