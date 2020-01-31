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Sahte doğum günü dehşeti! 23 çocuğu rehin aldı, mahalleli linç etti!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı bir köyde, bir yaşındaki kızı için düzenlediği sahte doğum günü partisine gelen 23 çocuğu 10 saat boyunca rehin alan bir cinayet zanlısı, polis tarafından öldürüldü. Polisle birlikte eve giren köylülerin, adamın eşini linç ettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
11:47 -
Haberler Dünya
Sahte doğum günü dehşeti! 23 çocuğu rehin aldı, mahalleli linç etti!

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Farukabad bölgesinde meydana gelen olayda, Subbaş Batham adlı adamın, köyde işlenen bir cinayette haksız yere suçlandığı ve kendisini ihbar eden köylülerden intikam almak için bu eyleme giriştiği öne sürüldü.

Deepak Kumar Srivastava adlı yerel gazeteci, BBC’ye çocukları rehin alınan ailelerin tüm geceyi korku içinde geçirdiklerini anlattı.

Subbaş Batham.

Srivastava, “Polis saatlerce süreyle, adamı ikna etmeye çalıştı. Başaramayınca özel birlikleri çağırdılar” dedi. Karısı ve kendi çocuğunu da rehin alan Batham’ın evinin kuşatılmasından sonra çevreye ateş açmaya başladığı, bunun üzerine polisin operasyon yapma kararı aldığı belirtiliyor.

Uttar Pradeş eyaleti Polis Müdürü Om Prakaş Singh, “Eve girmeye çalıştık. Çatışma sırasında Batham öldürüldü” dedi. Singh çatışma sırasında Batham’ın eşiyle birlikte iki polis memurunun da yaralandığını söyledi. Daha sonra polisle birlikte eve giren köylülerin Batham’ın eşini linç ettikleri bildirildi.

çatışma Cinayet Hindistan operasyon Polis
Son güncelleme: 11:55 31.01.2020
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