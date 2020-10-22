Sakharov İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü ödülü Belaruslu muhalif kadınlara verildi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Strazburg’da yaptığı konuşmada ödülü alan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Nobel Ödüllü Svetlana Aleksieviç, müzisyen ve siyasi aktivist Maryia Kalesnikava ve siyasi aktivistler Volha Kavalkova ve Veranika Tsapkala’nın da aralarında bulunduğu kadınları “cesur bir kadın girişimi” olarak tanımladı.

Kendilerini “düşünce özgürlüğünün savunulmasını somutlaştıran figürler” olarak adlandıran Sassoli, AP’nin eylül ayında Belarus yetkililerini barışçıl protestoları “şiddete başvurarak bastırdıkları için kınadıklarını hatırlattı.

Belarus’ta hükümete ve mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’ya karşı devam eden siyasi gösteriler, ağustosta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından alevlendi.

Seçimleri Lukaşenko’nun kazanmasının ardından “sandığa hile karıştırıldığı” iddiasıyla ülke tarihinin en büyük halk protestoları başlamıştı.

Sakharov Ödülü 1988’den beri insan haklarını ve temel özgürlükleri savunan kişi ve kuruluşları onurlandırmak için AP tarafından veriliyor. Geçen yıl ödül hapiste bulunan Uygur ekonomist İlham Tohti’ye verilmişti. (Euronews)