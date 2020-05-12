Saldırı sonrası Eşref Gani’den operasyon emri!

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede gerçekleştirilen saldırıların ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Gani olayları şiddetle kınayarak, “Afganistan savunma ve güvenlik güçlerine savunmadan saldırıya geçme emrini veriyor, düşmana karşı operasyon başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Taliban ve terör örgütü IŞİD’i suçlayan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'a ateşkes çağrısında bulunarak, “Taliban, ecnebilerin isteğine göre Afganların kanını dökmekten vazgeçsinler. Taliban ve büyüklerine ateşkesin kabul etmesi yönünde çağrı yapıyoruz. Afganistan savaşı dünya din alimlerine göre kabul edilmez ve fitnedir” şeklinde konuştu.

TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastane ile Nangarhar vilayetinde bir cenaze törenine bu sabah düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Mübarek Ramazan ayında ve COVID-19 salgınının etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bu dönemde, sivilleri ve içerisinde yenidoğan ünitesi de bulunan bir hastaneyi hedef alan bu alçakça saldırıları kınıyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Son haftalarda ABD ile Taliban arasındaki Doha anlaşması kapsamında Afganistan hükümeti ve Taliban militanları yüzlerce mahkumu serbest bırakırken ülkenin birkaç bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. (İHA)

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