Saldırıdan yaralı kurtulan Türk yaşadığı dehşeti anlattı!

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait olduğu söylenen iki ayrı nargile kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda, 4’ü Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Irkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Muhammed yaşanan o anları şöyle aktardı;

*Kesselstadt'da önce dışarıdan 5-6 kere silahla vurulduğunu duyduk. Sonra adamı içeri girerken gördüm, o an yemek yiyordum ben. Hepimiz yemek yiyorduk, sipariş vermiştik.

*Adam içeri girdi. 10-12 kişi vardık, 3-4 kişi sadece yaşayabildi, bir tanesi de benim işte. Adam girdi yan tarafa hepsini öldürdü bizim tarafa girdi.

“GÖRDÜĞÜNÜN KAFASINA SIKTI”

*İlk önce gördüğünün kafasına sıktı adam. Sonra geldi hepimize sıktı. Ben duvarın arkasına saklandım, ben duvarın arkasına saklanırken kolumdan vurdu adam.

*Sonra yere birisinin üstüne yattım benim üstüme biri daha yattı onun üstüne de biri yattı hepimiz bir top gibiydik. Altımdaki çocuğun boğazında delik vardı.

*Çocuk bana ‘Kardeşim dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum' diyor. Ona kelime-i şehadet getir dedim. Bağırarak kelime-i şehadet getiriyor ki herkes şehadetini getirsin, kimsede ses yok. Sadece biz ikimiz. Sonra adam kaçtı hiçbir şey görmedik. İHA

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