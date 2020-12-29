Saldırıya kurban giden imamın karısı ve kardeşi gözaltında

Almanya’nın Ebersbach kentinde yaşayan çift, 30 yaşındaki kadının ifadesine göre bir hafta önce yolda yürürken, maskeli iki kişinin saldırısına uğradı.

Ancak bu ifadeyi güvenilir bulmayan polis, imamın eşinin ve 25 yaşındaki kardeşinin birlikte yaşadığı evi aradı. Burada imamın kardeşi ile eşinin olayla ilgisi olduğuna ilişkin önemli kanıtlar bulundu. Her ikisi de gözaltına alındı.

Ailenin komşuları, “İmamın evinde, eşi ve üç çocuğuyla birlikte kardeşi de kalıyordu. Biz bir gürültü duymadık” diye konuştu.

Cannstadt'taki Pakistan camisinde imamlık ve taksi şoförlüğü yapan Shahid N.‘yi öldürmekle suçlanan her iki zanlının henüz konuşmadığı ve olayla ilgili bilgi vermediği belirtiliyor.