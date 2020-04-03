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Salgında bu da oldu! İkizlerin adını ‘Corona’ ve ‘Covid’ koydular

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Hindistan'da bir çifte ilham verdi. İkiz bebek sahibi olan çift, çocuklarına 'Corona' ve 'Covid' isimlerini verdi.

Sozcu.com.tr
11:41 -
Haberler Dünya
Salgında bu da oldu! İkizlerin adını ‘Corona’ ve ‘Covid’ koydular

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Preeti Verma, doğum sancıları başlayınca eşiyle birlikte hastaneye gitti.

Bir kız bir de erkek olmak üzere ikiz bebeklerini dünyaya getiren Preeti, isim konusunda radikal bir karar aldı.

Çift erkek çocuklarına ‘Covid’, kız çocuklarına ise ‘Corona’ ismini verdi.

Yerel basına konuşan anne Preeti, “Dünya salgın nedeniyle çok zor bir zamandan geçiyor. Hastane çalışanları onlara bu şekilde sesleniyordu. Yaşadığımız zorlukları bize hatırlatması için çocuklarımızın adını bu şekilde koymaya karar verdik” dedi.

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