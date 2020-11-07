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‘Salgını kontrol etmeyeceğiz’ demişti… Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows corona oldu

ABD seçimlere kilitlenmişken, Beyaz Saray'dan corona virüsüyle ilgili kritik bir haber geldi. Corona virüsü çıkışlarıyla eleştirilen Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un hastalığa yakalandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:53, 07/11/2020
Haberler Dünya
‘Salgını kontrol etmeyeceğiz’ demişti… Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows corona oldu

ABD’de seçim heyecanı sürerken, Beyaz Saray’da corona virüsü alarmı verildi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

Yapılan testleri pozitif çıkan Meadows’un virüse yakalandığı Beyaz Saray yetkilileri tarafından da doğrulandı. Meadows, seçim kampanyası sırasında sık sık Trump’la seyahat eden isimler arasındaydı.

Mark Meadows.

ABD medyası maskesiz olarak etkinliklere katılan Meadows’un vatandaşlarla bir araya geldiği fotoğrafları servis ederek yoğun olarak eleştirmişti.

TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Meadows daha önce CNN International’da katıldığı bir yayında da tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı. Trump yönetiminin salgınla mücadelesinin eleştirilmesi üzerine konuşan Meadows, “Salgını kontrol etmeyeceğiz. Aşıları, tedavileri ve tehlikeleri azaltma yollarını yöneteceğiz” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:10:50,
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