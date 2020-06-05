Salgının en sert vurduğu ülkede kritik karar

Corona virüsüne bağlı sebeplerle 27 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İspanya’da normalleşme süreci hız kazandı… Salgından en çok etkilenen bölgeler olan başkent Madrid ve turizm merkezi Barcelona’da gelecek haftadan itibaren yasak ve kısıtlamaların gevşetileceği ve kaldırılacağı açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, düzenlediği basın toplantısında pazartesi gününden itibaren restoran ve cafelerin iç mekanlarında da oturulabileceğini açıklarken çocukların da sokakta diledikleri saatte oynayabileceğini ve daha önce uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.