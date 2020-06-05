Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Salgının en sert vurduğu ülkede kritik karar

Corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya'da başkent Madrid ve turizm merkezi Barcelona'da yasakların gevşetilmesine karar verildi.

Sozcu.com.tr
15:04 -
Haberler Dünya
Salgının en sert vurduğu ülkede kritik karar

Corona virüsüne bağlı sebeplerle 27 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İspanya’da normalleşme süreci hız kazandı… Salgından en çok etkilenen bölgeler olan başkent Madrid ve turizm merkezi Barcelona’da gelecek haftadan itibaren yasak ve kısıtlamaların gevşetileceği ve kaldırılacağı açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, düzenlediği basın toplantısında pazartesi gününden itibaren restoran ve cafelerin iç mekanlarında da oturulabileceğini açıklarken çocukların da sokakta diledikleri saatte oynayabileceğini ve daha önce uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.

Barcelona Corona İspanya Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 15:06 05.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more