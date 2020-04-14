Salgının merkez üssü ABD’den korkunç görüntüler! Cesetleri odalara yığıyorlar

Küresel tehdit haline gelen corona virüsü salgını nedeniyle 23 bin aşkın kişinin hayatını kaybettiği ABD’de durum her geçen gün kötüye gidiyor.

New York’taki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit’teki Sinai-Grace Hastanesi’nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı.

Morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı ABD’de kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor.

CNN International’dan Ryan Young, Jake Carpenter ve Paul P. Murphy’nin haberine göre normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaların morga dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

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