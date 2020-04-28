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Salgının merkez üssünde tartışma yaratan görüntü! Plajlar doldu taştı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de tartışma yaratan görüntüler ortaya çıktı. Florida'nın ünlü Clearwater Plajı önlemleri hiçe sayan binlerce kişiyle dolup taştı.

Sozcu.com.tr
12:54 -
Haberler Dünya

1 milyonu aşkın vaka ve 56 binin üzerinde ölü sayısıyla corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı ülke olan ABD’de sular durulmuyor. Florida eyaletinde bazı plaj ve parkların kısmi olarak yeniden açılması kararı alındı.

Sadece yürüyüş yapmaya izin verildiği açıklansa da, Clearwater sahili sosyal mesafeyi hiçe sayan binlerce kişiyle dolup taştı.

Florida’ya bağlı Jacksonville’in Belediye Başkanı Lenny Curry, kısmen açılan plajlar için “Normal yaşama giden yolu başlangıcı” ifadelerini kullandı. Curry salgının zirve yapmasından önce plajları kapatmamakla eleştirilmişti.

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Son güncelleme: 13:17 28.04.2020
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