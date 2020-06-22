Salgının yayıldığı et işleme tesisi Almanya’yı karıştırdı!

Hubertus Heil, şirketin çoğu Romanya ve Bulgaristan’dan gelen işçilerini koruyamamasının tüm bir bölgeyi “rehin aldığını” vurguladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya’da corona virüsünün yayılma oranını gösteren R0 oranı, büyük oranda Kuzey Ren Westfalya eyaletinin Gütersloh bölgesindeki salgın nedeniyle, 2,88’e çıkmıştı.

Bölgedeki salgın yüzünden, 7 bin kişi karantina altına alınırken, okullar ve anaokulları yeniden kapatıldı.

Tesisin sahibi Tönnies virüsün yayılmasını önlemek için konulan bir dizi kuralı ihlalle suçlanıyor.

Şirket ayrıca, takip ve önleme için çalışanlarının iletişim bilgilerini yetkililere vermekte isteksiz davranmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Clemens Tönnies, hafta sonu bir basın toplantısı düzenleyip, şirketinin krizi yönetim biçimi nedeniyle özür dilemiş ve “tam sorumluluk” aldığını söylemişti.

Tönnies ailesinin de, olaylar sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Clemens Tönnies’i görevden almaya çalıştığı bildiriliyor.