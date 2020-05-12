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Salgının yeniden hortladığı Güney Kore’den kritik uyarı: Hiç vaka olmasa bile güvende değiliz

Gece kulüpleri nedeniyle yeni vakaların ortaya çıktığı Seul'de Belediye Başkanı Park Won-soon kritik açıklamalarda bulundu. "Bu durum bize yeni bir ders oldu" diyen Başkan Park, "Her zaman alarm durumunda olmalıyız" uyarısını yaptı.

Sozcu.com.tr
16:50 -
Haberler Dünya
Salgının yeniden hortladığı Güney Kore’den kritik uyarı: Hiç vaka olmasa bile güvende değiliz

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerin başında gelen Güney Kore’de durma noktasına gelen salgın, gece kulüpleri nedeniyle yeniden hortlamıştı.

Büyük çoğunluğu başkent Seul’de olmak üzere 100’ün üzerinde yeni vaka kayıtlara geçti. Gece kulüplerinin açılması karanının tartışıldığı ülkede, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘HER AN PATLAK VEREBİLİR’

Söz konusu durumun kendileri için yeni bir ders olduğunu belirten Park Won-soon, “Her zaman alarm durumunda olmalıyız” dedi.

Seul’de yeni vakalara neden olan gece kulüpleri dezenfekte edilmeye başlandı.

Park Won-soon, “Hiç yeni vaka görülmese bile güvende olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu uzun süre daha böyle devam edebilir. Her an yeni bir dalga patlak verebilir” diye konuştu.

‘TÜM YARIMADA ETKİLENİR’

Seul’un kritik bir önemde olduğunu ifade eden Başkan Park, hastalığın başkentte yayılması durumunda tüm Kore Yarımadası’nın bundan etkileneceğini savundu.

Worldometers’ın verilerine göre 10 bin 936 vakanın görüldüğü Güney Kore’de 258 kişi hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 16:55 12.05.2020
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