Sanofi’nin corona aşısından kötü haber: Yeterli bağışıklık yok

Fransız ilaç şirketi Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline’ın geliştirmekte oldukları COVID-19 aşısı klinik testlerde yeterli bağışıklık sistemi tepkisi oluşturamadı.

İki şirket, gelecek yıl başka bir araştırma daha yapmayı planladıklarını belirterek, 2021 sonuna kadar daha etkili bir aşı elde etmeyi umduklarını ifade etti.

ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK



İki şirketin deneysel corona virüsü aşılarının üçüncü faz denemelerinin bu ay başlaması bekleniyordu. Sanofi üçüncü faz deneme yerine, aşısının faz 2b çalışmalarına gelecek yıl Şubat ayında başlayacağını bildirdi.

Sanofi’nin yaptığı açıklamada, “Eğer veriler olumlu olursa, küresel üçüncü faz çalışmaları Q2 2021’de başlayabilir. Buradan çıkacak olumlu sonuçlar da, 2021’in ikinci yarısında düzenleyici kurumların onaylarını getirebilir. Fakat aşı muhtemelen 2021 ortası ile sonu arasında kullanılabilir hale gelir” denildi.