Sarayda ceset paniği! William ve Kate’in konutunda bulundu

İngiltere’de attıkları her adımları yakından izlenen Kraliyet ailesi üyeleri, bu kez eşine az rastlanır bir haberle İngiliz basınının manşetlerinde yer aldı.

Prens Harry ve Meghan Markle ile aralarının açılmasıyla sık sık gündem olan Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’ın endişe verici saatler geçirdiği ortaya çıktı.

Çiftin, Kraliyet ailesinin resmi ikametgâhı Kensington Sarayı’nın içinde bulunan konutlarının önündeki gölette bir kadın cesedi bulundu.

KAYIP RESSAM İHTİMALİ



İngiliz basını, cesedin 1 haftadır kayıp olan ünlü ressam Endellion Lycett Green’e ait olma ihtimalini gündeme getirirken, sanatçının sağ salim bir şekilde bulunmasıyla bu iddia çürütülmüş oldu.

The Sun’ın haberine göre polis, kimliğini belirlemek için çalışmaları sürdürdüğü kadının ölümünde bir şüphe olup olmadığını da değerlendiriyor.