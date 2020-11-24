Sarayda corona alarmı: Kral Felipe karantinada

İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Kral Felipe’nin corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta bulunduğu bildirildi.

10 gün boyunca karantinada kalacak olan İspanya Kralı’nın tüm programı iptal edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Prenses Leonor ve Prenses Sofia’nın normal programlarına devam edeceği bildirildi.

Worldometers’ın verilerine göre İspanya’da salgın başladığından bu yana 1.6 milyon corona vakası görülürken, 43 bin 131 ölüm kayıtlara geçti.