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Satışa çıkarılan 4 odalı malikanenin fiyatı dudak uçuklattı

İsrail'de barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edilen 4 odalı lüks malikane satışa çıkarıldı.

Güncellenme: 23:13, 07/12/2020
Haberler Dünya
Satışa çıkarılan 4 odalı malikanenin fiyatı dudak uçuklattı

İsrail’in Kayserya şehrinde bulunan lüks malikane 258 milyon 318 bin dolara satışa çıkarıldı.

6 bin 410 metrekareden oluşan ve tüm alanı mermerle döşenmiş malikanede; sinema odası, spa, spor salonu, bilardo salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, mahzen, yemek odası, kiler ve asansör yer alıyor.

Lüks malikanenin barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edildiği ifade edildi.

SADECE 4 ODASI VAR

Tasarımında barok ve rokoko mimarisi kullanılan malikanenin geniş iç alanına rağmen 4 yatak odası bulunuyor.

Malikane için başta ABD olmak üzere, Fransa, İsveç ve Rusya’dan alıcıların yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. DHA

ABD Fransa İsrail İsveç Rusya sinema yüzme
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