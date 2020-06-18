Savaş döneminin unutulmaz sesi Vera Lynn hayatını kaybetti

Lynn ailesi tarafından yapılan açıklamada, “İngiltere’nin en çok sevilen şovmenlerinden birinin hayata veda ettiğini duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Vera Lynn´in “We´ll Meet Again” (Tekrar Görüşeceğiz) adlı şarkısı İkinci Dünya Savaşı´nda İngiliz askerlerinin adeta `marşı´ haline gelmişti.

JOHNSON´DAN TAZİYE MESAJI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ünlü sanatçının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vera Lynn´in cazibesi ve büyülü sesi en karanlık saatlerde ülkemizi büyülemiş ve yükseltmiştir. Sesi gelecek nesillerin kalbini kazanmak için yaşayacaktır” ifadelerini kullandı. (DHA)