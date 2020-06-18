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Savaş döneminin unutulmaz sesi Vera Lynn hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn, 103 yaşında hayatını kaybetti. Lynn, özellikle İkinci Dünya Savaşı´nda İngiltere´ye umut olmuş ve şarkılarıyla insanları bir araya getirmişti.

15:22 -
Haberler Dünya
Savaş döneminin unutulmaz sesi Vera Lynn hayatını kaybetti

Lynn ailesi tarafından yapılan açıklamada, “İngiltere’nin en çok sevilen şovmenlerinden birinin hayata veda ettiğini duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Vera Lynn.

Vera Lynn´in “We´ll Meet Again” (Tekrar Görüşeceğiz) adlı şarkısı İkinci Dünya Savaşı´nda İngiliz askerlerinin adeta `marşı´ haline gelmişti.

JOHNSON´DAN TAZİYE MESAJI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ünlü sanatçının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vera Lynn´in cazibesi ve büyülü sesi en karanlık saatlerde ülkemizi büyülemiş ve yükseltmiştir. Sesi gelecek nesillerin kalbini kazanmak için yaşayacaktır” ifadelerini kullandı. (DHA)

Dünya İngiltere sosyal medya
Son güncelleme: 15:23 18.06.2020
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