Schengen vizesi karmaşası: Onlara serbest, Türklere yasak

Dünya üzerinde 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü etkisini artırmaya devam ediyor… Yaz döneminin geride kalması, okulların açılması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte salgından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Avrupa’da ikinci dalga paniği yaşanıyor.

Başta Çekya, Fransa, İspanya ve Almanya olmak üzere birçok ülkede günlük vaka ve ölüm sayısı tırmanışa geçerken AB ülkeleri ile Türkiye arasında vize karmaşası ortaya çıktı.

Türkiye, AB ülkelerinden gelenlerin ülkeye giriş yapmasına izin verirken, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye seyahat uyarısı yapması ve ülkeyi risk bölgesi olarak tanımlaması Türk vatandaşlarının durumunu zorlaştırıyor. Kendi aralarında seyahat yasağı olmayan AB ülkeleri, Türklere bazı şartlar dışında vize vermiyor.

31 Ağustos'a kadar süreceği açıklanan Türkler‘e „vize ve seyahat yasağı“ fiilen uzatıldı. 1 Ekim'den itibaren şartlar daha da ağırlaştı. Türkiye'den Almanya'ya gelenler, hem Türkiye'de hem de Almanya'da test yaptırmak zorunda. Corona virüsü önlemlerinde tüm şartları yerine getirsek bile, turist vizesi yasağı sürüyor. Böylelikle Covid-19, Türkiye’den AB ülkelerine giriş yapmak isteyenler için adeta ikinci bir vize oldu.

ALMANYA, FUAR İÇİN YUMUŞATTI

Almanya, vize şartlarını “sözde” yumuşattı. Örneğin fuar katılımcıları ve fuar ziyaretçilerine belirli koşullarda C tipi, yani turist vizesi verilebileceğini duyurdu. Almanya'da okuyan Türk öğrenciler için “devamlılığı ispat” şartı kaldırıldı.

Eşi AB'de yaşayan, bir yakını vefat eden veya birinci derecede yakını evlenen, bir firma tarafından geçici süreli iş için çağrılan, nakliye işi yapanlar, gemi adamları dışında, normal turist vizesi randevusu yine verilmiyor.

Almanya'ya, aile birleşimi nedeniyle oturum başvuruları için D vizesi randevuları ise devam ediyor.

AVUSTURYA: YARARI OLANA VERİN

Avusturya, hem sadece online hizmet veriyor hem de turistik vize randevusunu kabul etmiyor. Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun açıklaması şöyle: “Korona virüsün yayılmasına karşı koruyucu önlem olarak Avusturya Başkonsolosluğu İstanbul ikinci duyuruya kadar online randevu ile sınırlı hizmet vermektedir.”

Bu nedenle oturma müsaadesi başvuruları sadece şu gruplar için randevu ile mümkündür:

– AMS iş kurumundan alınan çalışma iznine sahip vatandaşlar,

– Avusturya vatandaşlarının, AB / AEA vatandaşlarının veya aynı evde yaşayan İsviçre vatandaşlarının aile üyeleri,

– Uluslararası öğrenciler,

– Ekonomiye yarar sağlayan, çalışmalarının yurt dışında yapılamaması şartıyla, yüksek vasıflı işçiler (bunlar araştırmacılar, öğretmenler ve kırmızı-beyaz-kırmızı kart veya BİT almaya hak kazanan kişilerdir) ,

– AB’de yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının aile üyeleri,

– “Grenzempfehlung’a” (tek seferlik giriş belgesi) ihtiyaç duyanlar

İSVİÇRE: HALEN İZİN VERİLMİYOR

İsviçre hükümeti, “Vize şartları yumuşatıldı” haberlerini doğrulamıyor. İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan, “İsviçre hükümeti, Covid-19 ile ilgili olarak üçüncü ülkelerden kişiler için herhangi bir seyahat kolaylaştırması henüz yapmamıştır. Şu anda yalnızca aşağıdaki kişi gruplarının İsviçre’ye girmesine izin verilmektedir: İsviçre vatandaşları ve yakın aileleri; İsviçre’de geçerli oturuma iznine sahip kişiler; Geçerli bir ulusal D vizesine sahip kişiler. Diğer herkesin İsviçre’ye girmesine hala izin verilmiyor. Bu liste ayrıntılıdır ve başka istisna yoktur“ denildi.

Ayrıca İsviçre'nin de sadece öğrenci ve aile birleşimi vizesi için randevu verdiği de vurgulandı.

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