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“Seçimlerde hukuksuzluk yok” diyen bakan da gitti

“Seçimlerde herhangi bir hukuksuzluğa rastlamadık” açıklaması yaparak Trump'ın tepkisini çeken Adalet Bakanı William Barr istifa etti.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:26, 15/12/2020
Haberler Dünya
“Seçimlerde hukuksuzluk yok” diyen bakan da gitti

Trump'ın en sıkı savunucularından biri olarak bilinen Barr'ın istifasını Trump Twitter hesabından duyurdu. Trump, seçimlerde kilit eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oyların sayılmasında usulsüzlükler yapıldığını öne sürerek Beyaz Saray’ın hukuk ekibi ve özel avukatını devreye sokarak çok sayıda eyalette yasal işlem başlatmıştı.

Adalet Bakanı William Barr haber ajanslarına “Seçim sonuçlarını değiştirecek geniş çaplı yolsuzluk yapıldığına dair delil bulunamadı” açıklaması yaparak Trump’ı zor durumda bırakmıştı.

Trump, Twitter mesajında ‘‘Mektubuna göre Will, Noel'den hemen önce ailesiyle zaman geçirmek için aramızdan ayrılacak'' diye yazdı. Trump, Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen'in Barr'ın yerine vekalet edeceğini bildirdi.

Adalet Bakanı beyaz Beyaz Saray Haber istifa Noel seçim Twitter yolsuzluk
Yayınlanma Tarihi:07:25,