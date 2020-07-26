Seçimlere sayılı günler kala Trump’a şok! Joe Biden öne geçti

CNN tarafından SSRS şirketine yaptırılan anketlerde; Florida eyaletinde Joe Biden yüzde 51 Başkan Trump yüzde 46, Arizona eyaletinde Biden yüzde 49 Başkan Trump yüzde 45 ve Michigan’da Biden yüzde 52 Başkan Trump ise yüzde 40 oy oranına sahip olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir diğer ankette de Trump, yaklaşık 10 puanlık farkla Biden’ın arkasından gelirken Reuters/Ipsos anketine katılanların yüzde 40’ı, Trump’ın performansından genel anlamda memnun olduklarını aktarmıştı.

Bu oran, Trump’ın azil süreci sırasında Corona pandemisi ve pandeminin tetiklediği ekonomik kriz döneminde de ortalama olarak aynı kalmıştı. DHA