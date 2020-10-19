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Seçimleri kazanması için kilisede kutsanan Trump 160 dolar bağışladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Güncellenme: 23:46, 19/10/2020
Haberler Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

MASKE TAKMADI

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump’a seslenen kilise liderleri, “Tanrı bana dedi ki, ‘Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'” ifadesini kullandı.

160 DOLAR BAĞIŞLADI

Trump’ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Trump’ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. DHA

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