Seks işçilerinden corona virüsünün yayılmasını önleyecek öneriler

Corona virüsü dünya genelinde başta ABD ve Güney Amerika’da hızla can almaya devam ederken, ikinci ve üçüncü dalga ihtimallerine karşı hastalığın bulaşmasına ilişkin uyarılar yapılıyor.

O uyarılardan biri de seks işçilerinin haklarını savunan örgüt ProKoRe’den geldi. Ülkede 1942’den beri yasal olarak çalışan seks işçilerinin corona virüsü nedeniyle iki aydır yasaklar kapsamında olması üzerine ProKoRe, birtakım öneriler paylaştı.

YÜZ YÜZE TEMAS KURMADAN



Söz konusu önerilerle seks işçilerine uygulanan yasağın kaldırılmasını uman ProKoRe, hastalığın bulaşma riskini de azaltmayı hedefliyor. ProKoRe’nin önerilerine göre seks sırasında yüz yüze temas kurulmayan pozisyonların tercih edilmesi, virüsün bulaşma ihtimalini azaltabilir.

ProKoRe, her müşteriden sonra odaların en az 15 dakika havalandırılması, genelevlerin müşterilerin kayıtlarını tutması ve seks işçilerinin maske takmasının da uygulanabilecek diğer tedbirler olabileceğini ifade etti.