Seksi masaj Tantra’ya mahkemeden onay

Essen'deki iki Tantra masaj salonu, corona yasakları kapsamında kapatılmış, buna gerekçe olarak da ‘çıplak hizmet verilmesi' gösterilmişti. Gelsenkirchen'de bir mahkeme ise Tantra'nın ‘seks işçiliği' olmadığına ve yasak kapsamına girmediğine hükmetti. Tantra salonlarının ‘kırmızı lambalı ev' şeklinde değerlendirilemeyeceğine ve hijyen kurallarına uyularak yeniden açılabileceğine karar verildi.

Cinsel ilişki yasak

Vücudun her bölgesinin uyarılmasını öngören Tantra, orgazma, masaj yoluyla ulaşmayı öngörüyor ve cinsel ilişki tabu olarak kabul ediliyor.